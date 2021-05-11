Паромное судно «Азербайджан», впервые прибывшее в туркменский порт Туркменбаши, было встречено в соответствии с национальными традициями, сообщает в четверг haqqin.az со ссылкой на ЗАО « Азербайджанское Каспийское морское пароходство » (ASCO).

Отметим, что паромное судно «Азербайджан» выполнило свой первый рейс в начале мая в казахстанский порт Курык. Оно перевезло 47 пассажиров и 19 легковых автомобилей.

«Туркменские братья поздравили моряков ASCO по случаю ввода в эксплуатацию нового судна и пожелали им успешного плавания», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что судно «Азербайджан» - первое паромное судно типа RoPax, построенное по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе. Судно, построенное согласно всем современным стандартам, было введено в эксплуатацию в марте текущего года с участием президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Напомним, судно имеет длину 154,5, ширину - 17,7 и высоту 7,5 метра. На сегодняшний день оно превосходит по своей грузоподъемности другие паромы на Каспии. Паромное судно может перевозить до 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей (TIR).