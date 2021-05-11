Перепалка главы мафии с экс-главой полиции из-за Мубариза Мансимова

Азербайджанский бизнесмен и глава группы компаний Palmali Мубариз Мансимов был близок к лидеру FETO Фетхуллаху Гюлену. Как сообщает haqqin.az, об этом турецкой газете Sozcu заявил бывший министр внутренних дел Турции Мехмет Агар, имя которого в последнее время упоминается в связи с лидером мафии Седатом Пекером, который, после того как покинул Турцию, сделал ряд заявлений о «глубинном государстве».

Седат Пекер утверждает, что, увязав Мубариза Мансимова с FETÖ, Мехмет Агар заманил того в ловушку. Он убедил Мансимова поехать в Пенсильванию, а затем, бросив в заключение, захватил его бизнес.

В своих показаниях в суде Мубариз Мансимов заявил, что уехал в Пенсильванию по рекомендации Мехмета Агара. Мансимов сказал, что всего лишь раз был у Фетхуллаха Гюлена, но, поняв тогда же, что его обманули, больше уже никогда не контактировал с этим человеком.

Однако, по словам Мехмета Агара, Мубариз Мансимов посещал Фетхуллаха Гюлена не один раз, а неоднократно: "Поездки были регулярными. Мне известны, по крайней мере, 10 таких поездок. У меня нет самолета, и у меня нет связи с Фетхуллахом Гюленом. Было известно, что Мансимов был близок к Фетхуллаху Гюлену".

Мубариз Мансимов был арестован в прошлом году по обвинению в связях с FETO. Несколько месяцев назад суд заслушал его дело и приговорил его к условному наказанию, выпустив под домашний арест.