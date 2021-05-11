Турция еще раз об С-400: не представляют угрозы для кого-либо
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 в Турции не угрожают никому, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
«Все должны знать, что нашим единственным опасением было обеспечение воздушной безопасности нашей страны. Поскольку С-400 – это система ПВО, то она может быть задействована только для поражения ракеты или воздушной атаки. Эти системы не имеют наступательного характера. Эти системы не представляют риска, угрозы или опасности для кого-либо», – сказал Акар, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.