Каждому четвертому городу в мире предрекли катастрофу

У 25 процентов городов на Земле нет средств для защиты от разрушительного воздействия климатических изменений, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (CDP).

Мегаполисы все чаще сталкиваются с проблемами, вызванными глобальным потеплением. Эксперты проверили 800 крупных населенных пунктов и выяснили, что 43 процента из них не имеют плана для борьбы с климатическим кризисом. У четверти городов не хватает даже денег на экологические программы, а многие полагаются на финансирование из госбюджета.

Как отмечают авторы исследования, в прошлом году у 422 городов было 1142 проекта по адаптации к климатическому кризису. На их реализацию ушло бы около 72 миллиардов долларов, однако программы так и не получили финансирование. Некоторые страны начали экономить деньги за счет установки возобновляемых источников энергии, тем не менее преимущества адаптации к воздействию экстремальных погодных условий для них недостаточно очевидны.

В то же время эксперты выделили несколько мегаполисов, которые хорошо приспосабливаются к изменениям климата: в частности, это Лондон, Бристоль, Лос-Анджелес и Афины. В греческой столице, например, озеленяют крыши домов и сажают деревья, чтобы охладить перегретые улицы. А в Бристоле строят масштабные защитные сооружения от наводнений.