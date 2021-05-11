МИД РФ: «Отдельную благодарность выражаем нашему другу из Азербайджана»

«В Словении был открыт памятник красноармейцам, которые сражались в годы Второй Мировой войны в ряду словенских партизан. Благодаря исследованиям, проведенным в российских архивах азербайджанским историком Ильхамом Аббасовым, были установлены личности 16 бойцов Красной армии, которые погибли весной 1945 года в окрестностях города Айдовшчины и захоронены в братской могиле вместе с другими участниками Словенского антифашистского сопротивления». Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам М.Захаровой, имена этих красноармейцев высечены на обновлённом мемориале: «В торжественном открытии памятника приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, мэр города Айдовшчины и представители местных властей. Мы оцениваем это событие как дань уважения общим страницам истории России и Словении, подтверждение наших позиций в защиту исторической памяти. Отдельную благодарность выражаем нашему другу из Азербайджана».