«Маленький мальчик нашел пистолет»: в США ребенок ранил родителей

В штате Мэн мальчик, недавно научившийся ходить, ранил родителей из пистолета. Оружие двухлетний ребенок нашел на прикроватном столике в спальне.

Как сообщается в статье The Independent, малыш сделал один выстрел, при этом мать была ранена в ногу, а отец — в голову. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Вместе с родителями госпитализировали и маленького стрелка: он получил травму от отдачи при выстреле.

Инцидент в городе Уэст-Бат мог бы окончиться трагедией, прокомментировали в полиции. Сейчас стражи порядка разбираются в точных обстоятельствах того, как пистолет оказался в руках у мальчика.