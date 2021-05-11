ХАМАС атаковал израильский аэропорт и газовую платформу

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин».

«Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС.

Согласно заявлению радикалов, так называемые дроны-камикадзе «Шихаб» местного производства, летающие на низкой высоте, впервые задействованы в операции против Израиля под названием «Меч Иерусалима».

Кроме того, палестинский портал Dunya Al Watan сообщил об атаке «Бригад аль-Кассам» на израильский аэропорт Рамон.

Радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС.