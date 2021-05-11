Поножовщина в Мингячевире
Сотрудники Мингячевирского городского управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Было установлено, что в результате драки, произошедшей 12 мая в Мингячевире, житель города Магомед Эюбов и житель Агдамского района Бурхан Асадов получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении хулиганских действий братья Гусейн и Акшин Гусейновы, а также Магомед Алиев.
По факту проводится расследование.