Икрам Нур, автор haqqin.az 19:42

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в среду зарегистрировался в Министерстве внутренних дел Исламской Республики для участия в президентских выборах. Возвращение Ахмадинежада в большую политику произошло громко. В окружении толпы сторонников, затеявших ссору с полицейскими чиновниками, которые требовали соблюдения антиковидного протокола: один кандидат – один сопровождающий. Под скандирование лозунгов внезапно собравшейся у здания МВД толпы. Громко, словом, вернулся, с элементом скандала.

Шансы Ахмадинежада не то что на победу в президентской гонке, но даже на то, что он пройдёт сито отбора кандидатов, не слишком высоки. В 2017-м его к участию в выборах не допустили, и это было решение Верховного лидера. Тем более нежелательным является его участие сейчас, поскольку у консерваторов уже есть объединенный кандидат, патронируемый Рахбаром, – Ибрагим Раиси. А потому кандидат, который может оттянуть на себя часть электората, консервативным элитам совершенно не нужен. Что же касается реформаторов, то для них Ахмадинежад был и остаётся пугалом, в котором для них сконцентрировано всё худшее, что только есть в их оппонентах. Поэтому у экс-президента Ирана остаётся только один выход – эпатаж. Поскольку это для него единственная возможность донести до властей главное требование немалого количества иранцев, которые его поддерживают: необходима фундаментальная реформа системы управления в трех ветвях власти – исполнительной, парламентской и судебной. При условии, что она будет осуществляться в соответствии с принципами исламской революции.

Примечательно, что консервативные круги, выступающие против Ахмадинежада, считают так же, как он. Казалось бы, вот оно поле для совместной работы и взаимодействия, для объединения усилий. Проблема в том, что Ахмадинежад покушается на сакральное – он требует реформировать и канцелярию Верховного лидера, ограничив её влияние на правительство. И вот именно поэтому от большой политики его старательно отсекают – времена для Ирана нынче суровые, не хватает тут ещё смутьяна, пользующегося определённым авторитетом в массах. Утверждать, что между Верховным лидером и Ахмадинежадом существует глубокий и острый конфликт, было бы серьезным преувеличением. Были времена, и не такие уж далёкие, когда Рахбар поддерживал экс-президента вопреки мнению своего ближнего окружения и снисходительно относился к его эмоциональным всплескам. Али Хаменеи всегда видел в нём патриота Ирана и человека, который является искренним сторонником идеалов исламской революции. Но одновременно его всегда настораживала излишняя эмоциональность и бескомпромиссность Ахмадинежада, его непримиримое отношение к «старым борцам», которые давно отошли от идеалов, обросли капиталом, конюшнями, бассейнами и прочей недвижимостью – но продолжали играть большую роль в правящей элите.