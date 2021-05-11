Эксперты рассказали о росте числа психических расстройств из-за коронафобии

По словам российского эксперта, мировая пандемия просто не могла не отразиться на психическом здоровье людей. Ученые уже заявляют о новом виде психических симптомов – «коронафобии».

Психиатры предрекают человечеству новую эпидемию, на этот раз психических расстройств. Душевное здоровье населения планеты, говорят эскулапы, давно уже шатается, пандемия коронавируса вывела его из равновесия еще сильнее. Об этом в четверг, 13 мая, на пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель международного отдела НМИЦ имени Бехтерева Минздрава РФ Анна Васильева.

«Это прежде всего страх за себя, за свою жизнь и здоровье. Его очень сильно подстегнуло в том числе распространение в СМИ противоречивой информации о самом вирусе и о болезни, которую он вызывает: если помните, очень много говорилось о том, что COVID-19 может возникнуть буквально из ниоткуда и стремительно развиться в крайне тяжелые формы», – цитирует «Комсомольская правда» российского специалиста.

Поддерживает Васильеву и главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов, которые считает, что СМИ вносят очень большую лепту в распространение панических настроений в обществе.

По словам Незнанова, в обозримом будущем стоит ждать всплеска депрессий – есть даже риск, что по степени инвалидизации населения (то есть превращению людей в инвалидов) депрессии рано или поздно сравняются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.