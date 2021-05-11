Эксперты рассказали о росте числа психических расстройств из-за коронафобии
Психиатры предрекают человечеству новую эпидемию, на этот раз психических расстройств. Душевное здоровье населения планеты, говорят эскулапы, давно уже шатается, пандемия коронавируса вывела его из равновесия еще сильнее. Об этом в четверг, 13 мая, на пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель международного отдела НМИЦ имени Бехтерева Минздрава РФ Анна Васильева.
По словам российского эксперта, мировая пандемия просто не могла не отразиться на психическом здоровье людей. Ученые уже заявляют о новом виде психических симптомов – «коронафобии».
«Это прежде всего страх за себя, за свою жизнь и здоровье. Его очень сильно подстегнуло в том числе распространение в СМИ противоречивой информации о самом вирусе и о болезни, которую он вызывает: если помните, очень много говорилось о том, что COVID-19 может возникнуть буквально из ниоткуда и стремительно развиться в крайне тяжелые формы», – цитирует «Комсомольская правда» российского специалиста.
Поддерживает Васильеву и главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов, которые считает, что СМИ вносят очень большую лепту в распространение панических настроений в обществе.
По словам Незнанова, в обозримом будущем стоит ждать всплеска депрессий – есть даже риск, что по степени инвалидизации населения (то есть превращению людей в инвалидов) депрессии рано или поздно сравняются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.