МИД Азербайджана также сообщил о телефонном разговоре Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, во время которого министры обменялись мнениями по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе.

* * *

Министры иностранных дел России и Азербайджана - Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обострение ситуации на азербайджано-армянской границе, сообщил МИД РФ.