Обострение на границе Азербайджана и Армении телефонные переговоры Лаврова с Байрамовым; обновлено
МИД Азербайджана также сообщил о телефонном разговоре Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, во время которого министры обменялись мнениями по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе.
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Министры иностранных дел России и Азербайджана - Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обострение ситуации на азербайджано-армянской границе, сообщил МИД РФ.
"В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе разговора стороны также отметили важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами.