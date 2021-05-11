За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 427 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в четверг, 13 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 16 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 328 668 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 311 198 человек благополучно прошли лечение, 4 742 пациента клиник скончались. Лечение 12 728 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 3 360 900 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 733 - за минувшие сутки.