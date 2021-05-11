В Израиле мобилизовали 9 тысяч резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг отдал распоряжение Армии обороны Израиля призвать 9 тыс. резервистов, сообщает ТАСС со ссылкой на Седьмой канал израильского телевидения.
Ранее официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман заявил, что армия "готова к началу наземной операции в любой момент".
По данным газеты The Jerusalem Post, план наземной операции в течение четверга должен поступить на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави.