В Европе появится летающее такси

Британская компания Urban Air Ports сообщила о запуске проекта аэротакси до конца 2021 года. Первый в Европе и мире хаб для летающего такси UK Flying-Taxi Hub появится в английском городе Ковентри, пишет Bloomberg.

Основатель Urban Air Ports и руководитель проекта Рики Сандху заявил, что уже через несколько месяцев хаб проведет демонстрационные полеты в Ковентри, численность которого составляет около 400 тысяч человек. Для воздушных перемещений будет использована система Altitude Angel. Ее технология позволит операторам авиатакси, беспилотников, вертолетам аварийных служб и авиации общего назначения безопасно делить воздушное пространство.

Проект поддержало правительство Великобритании и выделило на него 1,2 миллиона фунтов стерлингов.