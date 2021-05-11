Оператор трубопровода в США Colonial Pipeline, который подвергся хакерской атаке в начале мая, оплатил выкуп кибервзломщикам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сумма выкупа, по их данным, составила около $5 млн.

Во время атаки хакеры похитили большой массив данных компании, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. В случае невыполнения требования мошенники угрожали слить в интернет данные и оставить компьютеры заблокированными, писало ранее агентство. Сумма запрашиваемого выкупа была неизвестна, но сообщалось, что компания отказывалась платить.

Теперь Bloomberg утверждает, что руководство перечислило требуемую сумму в криптовалюте в течение нескольких часов после атаки. Об этом изданию рассказали два человека, имеющие информацию о транзакции. Еще один собеседник агентства сказал, что властям США известно о платеже.

После этого хакеры предоставили Colonial Pipeline ключ для восстановления работы компьютерной сети. Однако он работал настолько медленно, что компания вынуждена была продолжать использовать свои резервы.

ФБР предостерегает компании от уплаты выкупа в рамках подобного шантажа, напоминая, что гарантии того, что они получат данные обратно, нет. Выполнение требований вымогателей также увеличивает шансы на то, что они будут продолжать этим заниматься, отмечают в бюро.