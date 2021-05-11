Вашингтон заблокировал проведение 14 мая открытого заседания Совета Безопасности ООН по эскалации между Палестиной и Израилем и предлагает провести такую встречу 18 мая. Об этом говорится в письме постпредства США председателю СБ, копия есть у ТАСС.

"США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча завтра не поддержит усилия по деэскалации", - говорится в документе.

"США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая", - добавили в американской дипмиссии.

Из-за виртуального формата заседаний Совет Безопасности не может провести процедуру голосования по повестке встречи. Таким образом, возражение лишь одной страны фактически накладывает вето на обсуждение данной темы.

Ранее также из-за позиции США СБ ООН на двух закрытых экстренных заседаниях не удалось согласовать общее заявление с призывом к деэскалации.