Жителя Джората задержали с наркотиками
Жителя поселка Джорат задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Сумгаитского городского управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате оперативных мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции на основе поступившей информации, задержан житель поселка М.Халилов. В ходе личного досмотра у него и в его доме было обнаружено 708 г героина.
По факту проводится расследование.