Опубликовано ранее неизвестное письмо Эйнштейна

Послание было адресовано английскому инженеру Глину Дэвису, занимавшемуся разработкой радаров. В нем физик размышляет о том, что исследования чувств животных могут привести к новым открытиям в науке.

Журнал Journal of Comparative Physiology A сообщил о ранее неизвестном письме Альберта Эйнштейна, написанном в 1949 году. В нем ученый рассуждает о наличии у пчел и птиц особых чувств, позволяющих им ориентироваться в полете. Об этом пишет украинское издание Корреспондент.net.

"Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны", – пишет физик.

Также он упомянул о встрече с австрийским этологом, лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, который занимался изучением органов чувств пчел.

В 2011 году вдова ученого Джудит Дэвис передала копию послания в архив Еврейского университета в Иерусалиме, которому Эйнштейн завещал свои письма и записи. Исследованием документа занимались ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) в Австралии.

Отмечается, что блестящие догадки Эйнштейна, изложенные в письме, подтверждают недавние открытия механизмов внутренней навигации перелетных птиц.

Современные данные свидетельствуют о том, что птицы могут ощущать магнитное поле Земли с помощью специальных фоторецепторов в глазах, которые чувствительны к незначительным изменениям магнитного поля планеты. Это то, что позволяет им преодолевать тысячи километров.

Другие животные, такие как морские черепахи, собаки и пчелы, также демонстрируют способность ощущать магнитные поля планеты. При этом у пчел за чувствительность к магнитному полю отвечают рецепторы, расположенные в брюшной полости.

По мнению авторов исследования, послание Дэвису показывает широту научных интересов Эйнштейна.