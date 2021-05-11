В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в регионах, имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В документе отмечается, что мероприятия по усилению системы охраны границы, осуществляемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. Со времени восстановления независимости между двумя государствами по понятным причинам не было государственной границы, и по этой причине речь идет о сложном техническом процессе, который на данный момент сопровождается разногласиями между сторонами.

"Вызывает удивление, что армянская сторона отреагировала на этот процесс неадекватно, выступив с провокационными заявлениями. Считаем недопустимыми попытки использования этого вопроса в политических целях официальными кругами Армении в связи с предвыборной ситуацией в стране", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

По данным министерства, с 12 мая в указанный район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, на месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны, предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

"Рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не усугублять необоснованно ситуацию в регионе", - говорится в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что подобные случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон.

Со своей стороны Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги, заключает министерство.