Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников
Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард.
"Примерно 120 человек из персонала министерства обороны прибыли сегодня из Израиля в Германию на самолете С17, который базируется на военно-воздушной базе Рамштайн. Мы приняли это решение в координации с Израилем", - сказал представитель американского военного ведомства.
По словам Причарда, речь идет о сотрудниках "со всего министерства обороны", которые находились в Израиле для "рутинного мероприятия по планированию" в рамках обычных двусторонних учений. Само мероприятие должно было завершиться на этой неделе.