Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест

Украинский депутат и бизнесмен, лидер политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отправлен под домашний арест до 9 июля по делу о государственной измене. Соответствующее решение вынес в четверг Печерский районный суд Киева, сообщает РБК со ссылкой на украиснкие СМИ.

Медведчуку круглосуточно запрещено покидать место жительства до 9 июля включительно. Он должен являться по вызову в правоохранительные органы, носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

На избрании меры пресечения в виде ареста настаивала Генпрокуратура Украины. Прокурор просил суд арестовать Медведчука до 10 июля или же определить залог в размере 300 млн грн (порядка €10 млн).

Сам Медведчук говорил, что внести такой залог не сможет: он напомнил, что по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины его счета были заблокированы. Также из-за наложенных санкций он не может выплатить залог наличными деньгами.

Медведчука подозревают не только по ст. 111 (госизмена), но и по ст. 438 УК Украины (нарушение обычаев войны), заявил его адвокат Богдан Коваль.

Виктор Медведчук — депутат Рады, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в Украине регулярно обвиняют в пророссийской ориентации.