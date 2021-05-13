Из Ливана по Израилю ударили ракетами

Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи", - цитирует ТАСС заявление израильских военных.

Ливанские источники заявляют, что запуск ракет осуществлен не "Хезболлой", а одной из пропалестинских организаций, находящихся в Ливане. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, пишет NEWSru.co.il.

Ливанские СМИ сообщают, что силы безопасности задержали подозреваемых в причастности к запуску ракет в сторону израильской территории. Их личночти и организационная принадлежность пока не опубликованы.

РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля.