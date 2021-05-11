Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии

Военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

Нарушение протоколов деконфликтации «со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США» было зафиксировано в провинции Хасеке, где шесть бронеавтомобилей MRAP двигались на запад по трассе М-4. Американцы ехали по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Они были «остановлены патрулем российской военной полиции и возвращены в обратном направлении», передает ТАСС.

Представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти заявила, что ей «нечего сообщить на этот счет», передает РИА Новости.