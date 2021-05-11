Ученые рассказали, как определить у детей коронавирус

Масштабное исследование, которое провели в США, показало, что у большинства детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, проявляются специфические симптомы. Они отличаются от тех, которые характерны для "взрослого" варианта COVID-19. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. Теперь же ученые выяснили, что и симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей различные.

Ученые обнаружили, что у большинства детей, включенных в исследование, не проявлялись типичные для взрослых пациентов симптомы — высокая температура, сухой кашель или одышка. У 18,8 процента детей были зарегистрированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса; 16,5 процента имели респираторные симптомы, включая кашель и одышку; 13,9 процента — желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея; 8,1 процента — дерматологические симптомы — сыпь и шелушение кожи; 4,8 — головные боли.

Всего 672 ребенка из включенных в исследование 12 306 были госпитализированы. Это 5,5 процента от общего числа обратившихся за медицинской помощью, что значительно меньше, чем среди взрослых пациентов.

Исследователи считают, что клинические особенности протекания COVID-19 у детей и подростков, а также большое количество бессимптомных случаев в этой возрастной группе требуют разработки особой процедуры скрининга в школах и других детских учреждениях для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Авторы отмечают, что в связи с нечеткостью симптомов или их отсутствием в настоящее время только тестирование позволяет достоверно диагностировать коронавирус у детей и подростков, которые сами часто не болеют, но переносят вирус. Без такого тестирования, по мнению ученых, вряд ли удастся быстро остановить пандемию.