Вакцинированным американцам разрешили не носить маски

Вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, передает «РИА Новости».

В то же время даже тем, кто уже получил прививку, все еще нужно будет носить маски в самолетах, поездах, автобусах. Новые рекомендации также не коснулись и ряда учреждений, таких как больницы, дома престарелых и тюрьмы.

Регулятор утверждает, что решение о снятии требования, связанного с ношением маски и социальным дистанцированием, было принято исходя из научных данных, указывающих на то, что вакцинация снижает риск заражения и передачи вируса, а не только предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от него.

При этом CDC не исключает, что новые рекомендации могут меняться при ухудшении ситуации.