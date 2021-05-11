Провокационное заявление Макрона по ситуации в Зангезуре

В эти минуты пресс-службы президента Франции и премьер-министра Армении выступили с провокационным сообщением.

Судя по этому сообщению, Эммануэль Макрон без прояснения реальной ситуации, сложившейся на азербайджано-армянской границе, выступил с тенденциозным заявлением, обвинив Азербайджан в нарушении территориальной целостности Армении.

Хотя, как свидетельствует заявление МИД Азербайджана, азербайджанские пограничники выдвинулись на указанные участки с целью реализации трехстороннего соглашения по делимитации и демаркации границ.

Французская сторона, вопреки своему статусу сопредседателя в рамках Минской группы ОБСЕ, исходит из позиции одной стороны, игнорируя представленную мировому сообществу позицию другой стороны. Президент Франции совершенно безапелляционно пытается вовлечь в процесс Совет Безопасности ООН.