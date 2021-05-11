США настаивают на расследовании причин пандемии коронавируса

США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и настаивают на продолжении такой работы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19, - цитирует ТАСС госсекретаря США. - Это очень важно, потому что нам необходимо понять, что произошло, если мы хотим располагать лучшими возможностями для предотвращения этого в будущем".

По мнению госсекретаря, продолжение расследования необходимо также с точки зрения укрепления мировой системы здравоохранения, чтобы гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий.

"Это должно начаться с ясного понимания произошедшего. Вопрос не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем", - сказал Блинкен, отметив: "Нам необходимо видеть больше, чтобы прийти к реальному пониманию того, что произошло. Затем мы вместе, включая Китай, предпримем меры для укрепления мировой системы здравоохранения".

В марте этого года был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.