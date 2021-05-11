«Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) в настоящее время атакуют сектор Газа»,— говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

Армия Израиля заявила о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

Нетаньяху заявил, что армия заставит ХАМАС «заплатить очень высокую цену». «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль»,— написал израильский премьер в Twitter.

Военные попросили жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора оставаться в безопасных укрытиях.

Как сообщает the Times of Israel, в атаке задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия, но ее еще нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа.

Утром 13 мая представитель израильской армии Хидаи Зильберман сообщил, что военные разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, которые в течение дня должны были представить командованию и политическому руководству страны.

Обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. После того как Израиль отказался выполнить ее требования, члены группировки начали обстрел территории страны из самодельных ракетных установок. Всего по Израилю было выпущено более 1,6 тыс. ракет, в результате ответной операции на палестинской территории поражено около 600 объектов, которые боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» использовали для военных целей.