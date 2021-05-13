К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19, размер которого может превышать пирамиду Хеопса, приближается к Земле, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным астрономов, диаметр астероида составляет от 88 до 200 метров, в то время как высота пирамиды Хеопса составляет 147 метров. Он приблизится на максимально близкое расстояние к Земле 14 мая в 13:04 мск. В этот момент небесное тело будет находиться в примерно 5,7 млн километров от поверхности Земли – это величина, в 15 раз превышающая расстояние от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности для нашей планеты. Также отмечается, что период его обращения вокруг Солнца составляет 1094 земных суток.