Совбез ООН обсудит ситуацию в Израиле и секторе Газа 16 мая

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд.

"Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье", - написала она в Twitter.

Как стало известно ТАСС, заседание пройдет в открытом формате и начнется в 10:00.

Изначально Китай, Тунис и Норвегия предложили провести открытое заседание СБ ООН по этому вопросу 14 мая, однако эта дата не устроила США, которые из-за загруженности в урегулировании данного конфликта предложили 18 мая, в итоге был найден компромиссный вариант.