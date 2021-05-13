По Израилю за четыре дня выпустили 1 750 ракет

Не менее 1 750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю за четыре дня. Как сообщила Армия обороны Израиля в пятницу на своей странице в Twitter, число погибших израильтян в результате ракетных обстрелов возросло до семи.

По оценке военных, в ходе ударов в общей сложности 523 жителя Израиля получили ранения. Ущерб причинен школе, больнице и множеству жилых домов.

"В ответ на эти удары Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль, более 100 боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", - говорится в сообщении.