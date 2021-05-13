По его данным, египетская делегация на переговорах в Тель-Авиве предложила Израилю соглашение о прекращении огня сроком на один год, при этом Каир обязался взять на себя координацию этого процесса. В ходе визита египетская сторона также заявила, что способна заставить палестинцев придерживаться перемирия.

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщает канал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Однако, как заявили в Каире, Израиль отказался от предложения. В ответ, как передают источники телеканала, Египет намерен заморозить сотрудничество с израильской стороной по ряду направлений.

Египет часто выступает посредником между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа (признано террористическим в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС), отмечает Associated Press. Представители Каира сначала встретились с лидерами ХАМАС, затем провели переговоры с израильтянами в Тель-Авиве, сообщили агентству на условиях анонимности два сотрудника египетской разведки.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что египтяне предлагали временное прекращение огня в качестве первого этапа для достижения постоянного перемирия, но инициатива не встретила поддержки, и делегация покинула Тель-Авив.