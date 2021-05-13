Житель Баку выбросился с 17-го этажа

В Баку в Ясамальском районе произошло самоубийство.

Как сообщает АПА, 33-летний Ахмедов Вафаил Мирмагеррам оглу бросился с 17-го этажа жилого дома. Мужчина скончался на месте. Ведется расследование.