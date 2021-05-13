Житель Баку выбросился с 17-го этажа
В Баку в Ясамальском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, 33-летний Ахмедов Вафаил Мирмагеррам оглу бросился с 17-го этажа жилого дома. Мужчина скончался на месте. Ведется расследование.
В Баку в Ясамальском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, 33-летний Ахмедов Вафаил Мирмагеррам оглу бросился с 17-го этажа жилого дома. Мужчина скончался на месте. Ведется расследование.
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