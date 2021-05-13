Напряженность вокруг озера Гарагёль: завершились 6-часовые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Азербайджанская сторона восстановила свою государственную границу на приграничных с Арменией территориях Лачинского района. Как уже сообщалось, в связи с таянием снега в высокогорных районах и смягчением погодных условий азербайджанские пограничники заняли позиции вокруг принадлежащего нашей стране государственного заповедника Гарагёль. Армянская же сторона, расценив это как «вмешательство на территорию Армении», подняла шум и сделала провокационные заявления.
Министерство иностранных дел Азербайджана уже выразило официальную позицию по этому вопросу. МИД заявил, что меры по усилению системы охраны границы осуществляются в рамках территориальной целостности Азербайджана и проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.
В заявлении МИД говорилось, что с 12 мая в указанный район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, на месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны, предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.
Армянская служба «Радио Свобода» сообщает, что переговоры в окрестностях села Веришен Сюникской области, продолжавшиеся более шести часов, предположительно завершились. По сведениям армянской редакции «Радио Свобода», с армянской стороны в переговорах участвовали представители Вооруженных сил и Службы национальной безопасности, а также высокопоставленные российские военные. Другие подробности пока не сообщаются.
Губернатор Сюника Меликсет Погосян в беседе с «Радио Азатутюн» лишь подтвердил, что ведутся переговоры.
Территория, которая в настоящее время является предметом споров и напряженности, включая высокогорное озеро Гарагёль, расположенное на горе Ишыглы, на высоте 2 658 метров над уровнем моря, на самом деле является территорией Гарагёльского государственного заповедника, созданного постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года.
Озеро расположено в южной части Карабахского вулканического хребта, в районе истока реки Агоглан, правого притока реки Хакари, у северного подножия горы Беюк Ишыглы (3 548 м), с северо-запада окружено горами Демирдаш и Кичик Ишыглы (3 452 м), с севера - горами Джангутаран (2 790 м), а с востока - горами низкогорной морены. Это озеро - реликтовый источник воды, напоминающий кратер потухшего вулкана (источник: официальный сайт исполнительной власти Лачинского района).
Длина озера составляет 1 950 метров, максимальная ширина - 1 250 м, длина береговой линии - 5 500 м, максимальная глубина - 7,8 м, площадь его бассейна - 13 кв. км. По оценкам, объем воды в озере составляет 10 млн кубических метров. Прозрачность воды озера составляет 4,6 метра. Это озеро имеет важное гидрологическое и хозяйственное значение. Его воду местное население использовало для орошения сельскохозяйственных угодий и рыбной ловли.
Озеро замерзает со второй половины октября до конца апреля. На расстоянии 20-25 метров от берега к центру толщина льда достигает более 50 см. В прилегающих районах толщина снега достигает 40-45 см. В 1964 году строительство животноводческих ферм на армянском берегу озера, мощных насосных станций на озере и использование его воды для орошения посевных площадей Горисского района приводило как к загрязнению озера, так и к снижению его уровня.
Ишыглы Гарагёль и прилегающая к нему территория исторически являются азербайджанской землей. Однако с начала 90-х годов Гарагёль и прилегающие территории попали под армянскую оккупацию. В период оккупации была разграблена территория Гарагёльского государственного заповедника, нанесен серьезный ущерб растительности.
Сейчас Армения утверждает, что 30 процентов озера находятся на ее территории, а азербайджанские пограничники взяли озеро под полный контроль. Также они взяли под контроль пик Ишыглы, и оттуда под полным контролем остается большая часть территории Армении, в том числе аэродром Сисиан.