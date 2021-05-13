Напряженность вокруг озера Гарагёль: завершились 6-часовые переговоры между Азербайджаном и Арменией

Азербайджанская сторона восстановила свою государственную границу на приграничных с Арменией территориях Лачинского района. Как уже сообщалось, в связи с таянием снега в высокогорных районах и смягчением погодных условий азербайджанские пограничники заняли позиции вокруг принадлежащего нашей стране государственного заповедника Гарагёль. Армянская же сторона, расценив это как «вмешательство на территорию Армении», подняла шум и сделала провокационные заявления.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже выразило официальную позицию по этому вопросу. МИД заявил, что меры по усилению системы охраны границы осуществляются в рамках территориальной целостности Азербайджана и проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении МИД говорилось, что с 12 мая в указанный район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, на месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны, предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

Армянская служба «Радио Свобода» сообщает, что переговоры в окрестностях села Веришен Сюникской области, продолжавшиеся более шести часов, предположительно завершились. По сведениям армянской редакции «Радио Свобода», с армянской стороны в переговорах участвовали представители Вооруженных сил и Службы национальной безопасности, а также высокопоставленные российские военные. Другие подробности пока не сообщаются.

Губернатор Сюника Меликсет Погосян в беседе с «Радио Азатутюн» лишь подтвердил, что ведутся переговоры.

Территория, которая в настоящее время является предметом споров и напряженности, включая высокогорное озеро Гарагёль, расположенное на горе Ишыглы, на высоте 2 658 метров над уровнем моря, на самом деле является территорией Гарагёльского государственного заповедника, созданного постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года.