Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работу по подготовке к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.

Согласно информации, чтобы абоненты могли пользоваться голубым топливом более удобным и доступным способом, в Шамкирском районе проводятся ремонтные работы. В селах Юхары и Ашагы Сейфали обновляются газопроводы, срок эксплуатации которых истек. Новая газовая линия длиной 2 800 метров сведет к минимуму возможные проблемы с газоснабжением абонентов в осенне-зимний сезон.

В городе Газах на улице Нариманова ведутся работы по обновлению подземных газовых линий, срок эксплуатации которых истек. После того как новая линия будет готова, абоненты смогут более комфортно пользоваться голубым топливом.

На сегодняшний день в городе Газах на улицах Расулзаде, Баку, М.Сеидова обновлены газовые линии диаметром 76, 89, 108, 159 мм. Выполняемые работы осуществляются ремонтно-строительным управлением ПО «Азеригаз».