Индийцев попросили не привозить навоз в США

«Это не опечатка. Таможенные специалисты-агрономы обнаружили два кома коровьего навоза в чемодане, который забыли пассажиры авиакомпании Air India», — говорится в выпущенном еще 10 мая пресс-релизе.

Таможня США в официальном обращении попросила индийцев не привозить в багаже коровий навоз. Об этом сообщает The Wire.

Таможенники подчеркнули, что ввоз «коровьих лепешек» из Индии в США запрещен, так как таким образом в страну может попасть ящур, или болезнь полости рта и конечностей — крайне заразное и опасное для парнокопытных заболевание. В Соединенных Штатах и странах Европы его удалось полностью искоренить, однако в Индии его еще не победили.

Издание отмечает, что до конца неясно, зачем индийские пассажиры возят с собой навоз. Однако, по данным новостных порталов Индии, в стране существуют верования в коровьи экскременты как средство защиты от коронавируса SARS-CoV-2. Местные врачи недавно выпустили заявление, в котором опровергли это убеждение за недостатком подтверждающих его данных.

12 мая сообщалось, что многие индийцы пытаются победить коронавирус с помощью коровьего молока, навоза и мочи. Они наносят смесь из выделений животных на все тело, ждут, пока она полностью высохнет, а затем обмываются молоком. Верующие индийцы уверены, что подобные процедуры помогут им избежать инфекции и укрепить иммунитет.