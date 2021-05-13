Редкий ювелирный набор украшений приемной дочери Наполеона Бонапарта, Стефании де Богарне, ушел с молотка на аукционе в Женеве за 1,67 миллиона долларов. Каждое украшение продавалось отдельно, общая вырученная за них сумма превысила любые ожидания. Об этом пишет CNN.

Как сообщает аукционный дом Christie’s, редкий набор украшений Bijoux d'Hortense, принадлежавший великой герцогине Баденской, был изготовлен в 1800-х годах из 38 цейлонских сапфиров. Всего в него вошли девять украшений, среди которых колье с девятью крупными сапфирами и бриллиантовыми элементами, кольцо, серьги, две подвески, браслет, а также диадема с девятью сапфирами и бриллиантовыми пальметтами. Эксперты отмечают, что в те времена диадема и браслет составляли единое целое – пояс, которым по моде тех времен высоко под грудью перехватывались платья.

Спустя 200 лет после смерти Наполеона эти драгоценности выставили на аукционе Christie's в Женеве. Стоимость каждого украшения из набора составляла от 11 до 275 тысяч долларов. Больше всего денег получилось выручить за тиару с сапфирами и бриллиантами. Ее окончательная цена составила более 577 тысяч долларов.

Все драгоценности по стилю имеют сходство с ожерельем и серьгами из изумрудов и бриллиантов, которые хранятся в лондонском Музее Виктории и Альберта. По предположениям, эти украшения также были подарком, полученным герцогиней Богарне от Наполеона и его супруги Жозефины. Прямых наследников у французского императора на момент смерти так и не появилось.