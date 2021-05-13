Драгоценности дочери Наполеона продали более чем за $1,5 млн видео
Редкий ювелирный набор украшений приемной дочери Наполеона Бонапарта, Стефании де Богарне, ушел с молотка на аукционе в Женеве за 1,67 миллиона долларов. Каждое украшение продавалось отдельно, общая вырученная за них сумма превысила любые ожидания. Об этом пишет CNN.
VIDEO: Jewels adorned with 38 sumptuous sapphires once worn by Napoleon's adopted daughter and a fine pearl and diamond tiara of the Savoy royal family compete for attention at the May jewellery auction in Geneva pic.twitter.com/xCH9E0XeSx— AFP News Agency (@AFP) May 8, 2021
Как сообщает аукционный дом Christie’s, редкий набор украшений Bijoux d'Hortense, принадлежавший великой герцогине Баденской, был изготовлен в 1800-х годах из 38 цейлонских сапфиров. Всего в него вошли девять украшений, среди которых колье с девятью крупными сапфирами и бриллиантовыми элементами, кольцо, серьги, две подвески, браслет, а также диадема с девятью сапфирами и бриллиантовыми пальметтами. Эксперты отмечают, что в те времена диадема и браслет составляли единое целое – пояс, которым по моде тех времен высоко под грудью перехватывались платья.
Спустя 200 лет после смерти Наполеона эти драгоценности выставили на аукционе Christie's в Женеве. Стоимость каждого украшения из набора составляла от 11 до 275 тысяч долларов. Больше всего денег получилось выручить за тиару с сапфирами и бриллиантами. Ее окончательная цена составила более 577 тысяч долларов.
Все драгоценности по стилю имеют сходство с ожерельем и серьгами из изумрудов и бриллиантов, которые хранятся в лондонском Музее Виктории и Альберта. По предположениям, эти украшения также были подарком, полученным герцогиней Богарне от Наполеона и его супруги Жозефины. Прямых наследников у французского императора на момент смерти так и не появилось.