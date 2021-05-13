Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в перечень из 286 кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 г., сообщил академик, писатель Сергей Комков, который и выдвинул главу российского государства на соискание награды.

«Ответили, что «Ваш кандидат включен в список», и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных — 286 человек», — сказал он РИА Новости.

Комков напомнил, что ранее Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2014 г. Тогда на нее претендовали в целом 278 человек.

Комков рассказал, что выдвинул российского президента на данную премию 24 сентября прошлого года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что будет прекрасно, если Путин получит награду, но даже если нет — ничего страшного.

Нобелевская премия мира и премия за достижения в области физики, химии, медицины и литературы ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря начиная с 1901 г. Во второй половине XX в. премию стали вручать также за достижения в экономике. В 2020 г. размер награды увеличили на 1 млн шведских крон — до $1,1 млн.