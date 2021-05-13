МЧС продолжает операции по спасению граждан

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает свою деятельность в направлении выполнения возложенных на него задач, в том числе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщает сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию 112, за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 27 случаям пожаротушения и 6 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.