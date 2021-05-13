Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году

В четверг УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в Порту в связи с тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесен из Мюнхена в Стамбул. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, УЕФА провел переговоры с Федерацией футбола Турции, в результате которых стороны достигли договоренности о проведении финального матча турнира в Стамбуле в 2023 году.

Ранее планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене". В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

Стамбул во второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Первый матч состоялся 2005 году, тогда английский "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл итальянский "Милан", основное время встречи завершилось со счетом 3:3, при этом клуб из Ливерпуля уступал после первого тайма в три мяча.