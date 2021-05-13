По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в рамках работ, проводимых в сфере повышения боевой готовности и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, побывал в воинских частях, находящихся на освобожденных территориях, сообщает Минобороны.

Министр обороны проверил обеспечение подразделений и уровень боеготовности личного состава, а также поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

В ходе осмотра новых воинских частей министру обороны было доложено, что в целях организации служебной и боевой деятельности, а также обеспечения надлежащих бытовых условий для личного состава до сегодняшнего дня на различных направлениях были введены в эксплуатацию 9 воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа.

Ознакомившись с ходом строительных работ, проводимых в воинских частях, министр обороны дал указания по их качественному выполнению и завершению в кратчайшие сроки.