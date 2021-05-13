124 генерала пошли против Байдена

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«Нельзя закрывать глаза на психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен обладать способностью принимать четкие решения, касающиеся национальной безопасности, где угодно, днем и ночью». Так заканчивается открытое письмо 124 отставных генералов и адмиралов армии США. Действующий президент Джо Байден, по их мнению, не готов в полной мере исполнять обязанности руководителя государства. Почему военные, вопреки американской традиции, вмешались в политику — разбиралось РИА Новости.

Генералы против Байдена Джо Байден выиграл президентские выборы нечестно, полагают авторы послания. ФБР и Верховный суд проигнорировали нарушения, а нововведения, касающиеся избирательной системы, позволят Демократической партии править вечно. Также в письме упоминается "марксистский стиль тиранического правительства" США. "На кону наш исторический уклад жизни, страна в страшной опасности", — делают вывод военные. Этот документ появился на сайте Flag Officers 4 America ("Офицеры флага за Америку"). Открылся этот ресурс, судя по всему, совсем недавно: первые новости в соответствующем разделе — от 10 мая, а единственная публикация — собственно письмо. Подписаться под ним можно, кликнув на ссылку и отправив электронный запрос. Самые известные из авторов — бригадный генерал Дон Болдак, который баллотируется в сенат от штата Нью-Гэмпшир, и вице-адмирал Джон Пойндекстер, экс-советник по нацбезопасности Рональда Рейгана, в 1990-м он был замешан в скандале с тайными поставками американского оружия в Иран. Большинство из 124 офицеров в отставке уже свыше двадцати лет.

Разрушение традиций Раньше американские военные никогда не вмешивались в межпартийные разборки и держались в стороне от политики. Принцип гражданского контроля над вооруженными силами был незыблем. Теперь он пошатнулся. Инициатива принадлежит ветерану войны во Вьетнаме генерал-майору Джо Арбаклу. По его словам, ставки слишком высоки, чтобы молчать. "Ситуация, с которой столкнулась сегодня страна, ужасна, и мы должны подать голос, чтобы исполнить нашу клятву защищать Конституцию США от всех врагов", — указал он. На самом деле кандидаты в президенты на недавних выборах не пренебрегали помощью отставных военных. Те не только публично поддерживали Байдена или Трампа, но и вступали в ряды их советников. Более того, в последнее время бывшие высокопоставленные офицеры высказывают соображения и по другим политическим вопросам. Так, генерал Стэнли Маккристал запустил кампанию против свободной торговли оружием, а адмирал Уильям Макрейвен в 2019-м со страниц газеты The New York Times обвинил Трампа в "атаке на республику". Постепенно граница между гражданской и военной сферой размывалась. И вот результат: целая группа генералов выступила против Демократической партии и обвинила власти в "попустительстве подтасовкам на выборах", которые так и не удалось доказать в суде. Причем этот демарш даже не приурочен к какому-либо политическому событию, голосованию по важному вопросу.

Нелюбимый президент У Джо Байдена никогда не было особо теплых отношений с оборонным ведомством. Тридцать шесть лет в сенате он заседал в юридическом и внешнеполитическом комитетах, общался в основном с дипломатами, а с военными пересекался редко и не вникал в специфику их деятельности. Байден не раз спорил с Министерством обороны. Так, в 2002-м он противился введению войск в Ирак, настаивая на дипломатическом урегулировании конфликта. В 2007-м, когда стало понятно, что иракская кампания обернулась катастрофой, Байден не поддержал предложение увеличить контингент и настаивал, чтобы страну разделили на курдскую, шиитскую и суннитскую зоны. В армейских кругах это сочли наивным, отмечали военные обозреватели. На посту вице-президента Байден дискутировал с Минобороны из-за тактики войны в Афганистане, сомневался в необходимости вмешательства в конфликт в Ливии. "Думаю, он был неправ по каждому важному внешнеполитическому вопросу и проблемам нацбезопасности за последние четыре десятилетия", — выразил мнение Пентагона о действующем главе государства бывший руководитель военного ведомства США Роберт Гейтс в мемуарах. При этом Байден для военных предсказуем. В отличие от Трампа, который поначалу заигрывал с ними, говорил о "моих генералах", а затем обзывал "лузерами, разучившимися побеждать". Несмотря на противоречия, многие люди в погонах поддержали Байдена на выборах в ноябре, и тот, придя в Белый дом, поспешил их за это отблагодарить. Первым делом он отменил запрет Трампа на воинскую службу трансгендерам и присвоил звания четырехзвездных генералов (выше — только генерал армии, пять звездочек) двум женщинам, снискав одобрение одной пятой — женской — части личного состава вооруженных сил. Но куда важнее то, что, несмотря на давление со стороны так называемого прогрессивного крыла Демпартии, Байден не намерен урезать расходы на оборону.