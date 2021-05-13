Посольство Азербайджана в Грузии в дни священного месяца Рамазан организовало ифтар, а также провело ряд спортивных соревнований по случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщили haqqin.az в дипведомстве, мероприятие, в котором приняли участие официальные лица и религиозные деятели Грузии, открылось чтением аятов Священного Корана и молитвой.

Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев рассказал о значении священного месяца Рамазан, напомнив, что этот месяц объединяет людей вокруг таких общечеловеческих ценностей, как справедливость, чистые намерения и чистота души. Он отметил, что участие в мероприятии представителей мусульманских и христианских общин Азербайджана, Турции и Грузии на основе дружбы и взаимного уважения свидетельствует об исторически сложившихся узах дружбы и братства между народами трех стран.

Ф.Гулиев отметил, что для Азербайджана развитие отношений с Грузией всегда было приоритетом. Посол также напомнил недавний визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку, в рамках которого состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии по широкому аспекту двусторонних отношений.

Азербайджанский дипломат подчеркнул, что этот визит стал еще одним стимулом для дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами. Посол также отметил, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, освобождение своих территорий от оккупации, обеспечение территориальной целостности создали новую ситуацию в регионе, которая принесет пользу и дружественной Грузии.

На мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который подчеркнул важность успешно развивающихся отношений стратегического партнерства между двумя странами. Он также отметил важность последнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.

По словам замглавы МИД Грузии, исторически проживающие в Грузии азербайджанцы сохранили свои традиции, внесли важный вклад в культурное разнообразие страны, и что правительство Грузии также создает для этого условия. В своем выступлении замминистра поблагодарил азербайджанскую сторону, в том числе посольство, за активность в развитии отношений с Грузией.

Председатель Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Заза Вашагмадзе также выступил на мероприятии. От имени возглавляемого им агентства и от себя лично он поздравил мусульманскую общину Грузии с праздником Рамазан.

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Грузии Фатма Джерен Язган в своем выступлении выразила удовлетворение тем, что принимает участие в ифтаре, организованном посольством Азербайджана. Посол сказала, что считает это мероприятие ярким примером турецко-азербайджанских братских отношений, продемонстрированных на грузинской земле.

Ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе от имени представленного им Грузинского патриархата передал искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю праздника Рамазан, отметил, что грузинский народ и Грузинская православная церковь всегда стоят на страже ценностей, проповедуемых небесными религиями, а также образцовое сотрудничество в этой области с духовенством соседнего Азербайджана.