Посол Азербайджана и замглавы МИД Грузии об итогах визита Гарибашвили в Баку фото
Посольство Азербайджана в Грузии в дни священного месяца Рамазан организовало ифтар, а также провело ряд спортивных соревнований по случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщили haqqin.az в дипведомстве, мероприятие, в котором приняли участие официальные лица и религиозные деятели Грузии, открылось чтением аятов Священного Корана и молитвой.
Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев рассказал о значении священного месяца Рамазан, напомнив, что этот месяц объединяет людей вокруг таких общечеловеческих ценностей, как справедливость, чистые намерения и чистота души. Он отметил, что участие в мероприятии представителей мусульманских и христианских общин Азербайджана, Турции и Грузии на основе дружбы и взаимного уважения свидетельствует об исторически сложившихся узах дружбы и братства между народами трех стран.
Ф.Гулиев отметил, что для Азербайджана развитие отношений с Грузией всегда было приоритетом. Посол также напомнил недавний визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку, в рамках которого состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии по широкому аспекту двусторонних отношений.
Азербайджанский дипломат подчеркнул, что этот визит стал еще одним стимулом для дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами. Посол также отметил, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, освобождение своих территорий от оккупации, обеспечение территориальной целостности создали новую ситуацию в регионе, которая принесет пользу и дружественной Грузии.
На мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который подчеркнул важность успешно развивающихся отношений стратегического партнерства между двумя странами. Он также отметил важность последнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.
По словам замглавы МИД Грузии, исторически проживающие в Грузии азербайджанцы сохранили свои традиции, внесли важный вклад в культурное разнообразие страны, и что правительство Грузии также создает для этого условия. В своем выступлении замминистра поблагодарил азербайджанскую сторону, в том числе посольство, за активность в развитии отношений с Грузией.
Председатель Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Заза Вашагмадзе также выступил на мероприятии. От имени возглавляемого им агентства и от себя лично он поздравил мусульманскую общину Грузии с праздником Рамазан.
Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Грузии Фатма Джерен Язган в своем выступлении выразила удовлетворение тем, что принимает участие в ифтаре, организованном посольством Азербайджана. Посол сказала, что считает это мероприятие ярким примером турецко-азербайджанских братских отношений, продемонстрированных на грузинской земле.
Ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе от имени представленного им Грузинского патриархата передал искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю праздника Рамазан, отметил, что грузинский народ и Грузинская православная церковь всегда стоят на страже ценностей, проповедуемых небесными религиями, а также образцовое сотрудничество в этой области с духовенством соседнего Азербайджана.
Глава грузинского представительства Управления мусульман Кавказа Гаджи Али Алиев, со своей стороны, особо отметил глубокое уважение шейх уль-ислама Гаджи Аллахшукюра Пашазаде, а также всех проживающих в Грузии мусульман и наших соотечественников к главе Грузинской православной церкви католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, подчеркнув, что тесные связи между религиозными структурами Азербайджана и Грузии являются достойным примером межрелигиозного сотрудничества. Он выразил уверенность, что эти связи и в будущем внесут важный вклад во благо обоих народов и всех верующих.
Муфтий Западной Грузии Управления мусульман всей Грузии Адем Шантадзе в своем выступлении рассказал о значении праздника Рамазан, отметив, что мусульманская община, являющаяся частью коренного населения Грузии, руководствуется в своей деятельности как религиозными, так и гражданскими ценностями. Он поблагодарил посольство Азербайджана за организацию ифтара, отметил, что испытывает гордость за участие в этом мероприятии, высоко оценил присутствие государственных и религиозных деятелей трех стран за таким символическим столом.
Другие участники мероприятия, ставшего воплощением дружбы между народами и государствами Азербайджана, Грузии и Турции, в том числе заместитель председателя Госагентства Грузии по религиозным вопросам Георгий Уклеба, протоиерей Грузинской православной церкви Виссарион Цинцадзе, советник по религиозным вопросам посольства Турции в Грузии Ахмет Эрдем, шейх Управления мусульман всей Грузии Гаджи Рамин Игидов, муфтий Восточной Грузии Гаджи Этибар Эминов, председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии Миртаги Асадов, председатель грузинского общества «Ахли-Бейт» Гаджи Расим Мамедов, председатель центра «Алул-Бейт» Гаджи Фаик Набиев, главный ахунд Марнеули Гаджи Азиз Набиев, ахунд мечети «Имам Али» в Марнеули Гаджи Гаджиев, а также сотрудники посольства Азербайджана присоединились к молитвам, прочитанным накануне завершения месяца Рамазан, и передали поздравления мусульманам Грузии, Азербайджана, Турции, а также всего мира.
Посольство Азербайджана также организовало ряд спортивных соревнований в Грузии по случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Так, 9 и 10 мая в регионе Квемо Картли состоялся турнир дружбы имени Гейдара Алиева по вольной борьбе.
10 мая в городе Марнеули были награждены победители турнира, организованного посольством Азербайджана, компанией SOCAR Georgia и Союзом азербайджанских спортсменов Грузии. В мероприятии приняли участие посол Фаик Гулиев, губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, другие официальные лица и представители спортивной общественности.
А 11 мая посольство организовало в Тбилиси товарищескую встречу мужских национальных волейбольных команд Азербайджана и Грузии по случаю 98-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева. За игрой национальных команд наблюдали посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, сотрудники посольства, а также президент Федерации волейбола Грузии Ираклий Чучуа и вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Абульфаз Гусейнов. Сборная Азербайджана победила со счетом 3:0. В завершение матча капитанам обеих команд был вручен Кубок Гейдара Алиева.
В связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева посольство при поддержке SOCAR Georgia организовало шахматный турнир среди юношей и молодежи. 10 мая в посольстве состоялась церемония награждения победителей, занявших первые три места среди 32 подростков и молодежи в возрасте от 8 до 14 лет и от 14 до 35 лет.
В церемонии награждения наряду с послом Фаиком Гулиевым приняли участие президент Шахматной федерации Грузии Георгий Георгадзе, вице-президент федерации Валерий Гаприндашвили, а также вице-президент Всемирной шахматной федерации Акакий Лашвили.