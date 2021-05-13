Синоптики обещают жаркую погоду

В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

На Апшероне температура воздуха ночью составит 14-19, днем 24-29 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.