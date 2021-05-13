Цви Маген в интервью haqqin.az: «Израиль ликвидировал часть верхушки ХАМАС»
Израиль отверг предложение ХАМАС о переговорах и предпринимает все меры по ликвидации боевого крыла этой экстремистской организации. Об этом haqqin.az заявил израильский политолог Цви Маген.
По его словам, конфликт Израиля не с палестинцами, а с боевиками движения ХАМАС. Уже всем очевидно, что ХАМАС борется за гегемонию над всеми палестинскими территориями, поэтому его не признает другая палестинская организация - ФАТХ. Планы ХАМАС выходят далеко за пределы Палестинской автономии.
«Несомненно, ХАМАС давно готовился к обстрелам Ашкелона, Беэр-Шевы, Тель-Авива и других израильских городов. Провокации и подстрекательства арабских жителей Израиля начались в разных направлениях: от обычного судебного дела по принадлежности недвижимости нескольким палестинским семьям до провокаций в местах, где расположены исламские святыни.
Как человек, который много лет занимался военной сферой, уверен, что вдруг, просто обидевшись на евреев, невозможно запустить сотни ракет из Газы по городам Израиля. Это результат тщательной и длительной подготовки. К сожалению, израильские службы безопасности оказались не готовы к такому развитию событий либо не придали должного значения возможности провокаций и обстрелу со стороны ХАМАС. Хотя военная разведка подозревала провокации и предлагала нанести упреждающий удар, но все же не придала должного значения вероятности массированного ракетного обстрела.
Сейчас ХАМАС предлагает Израилю переговоры, но в данное время переговоры означали бы победу ХАМАС. А они этого и хотят. Мол, нанесли удары по еврейским городам и вынуждают Израиль пойти на переговоры. То, что лидеры ХАМАС могут выйти живыми и здоровыми из этого конфликта, уже означало бы победу экстремистов», - сказал израильский политолог.
Цви Маген считает, что, возвысившись в глазах внешних сил, ХАМАС начало бы заново создавать инфраструктуру для будущих атак на Израиль. На этот раз Израиль не даст возможности боевому крылу ХАМАС выйти из игры, не заплатив соответствующую цену за обстрелы мирных городов.
По мнению Магена, нынешний конфликт закончится полным уничтожением военной инфраструктуры ХАМАС. Уже в ходе операции ШАБАК и ЦАХАЛ в Газе ликвидированы ключевые командиры ХАМАС. Это командир бригады ХАМАС в Газе Бассем Исса, глава киберкомандования и ответственный за повышение точности ракет Джамаа Тахла, руководитель отдела производства боеприпасов Джамал Забеда и Хаззем Хатиб, главный инженер ХАМАС в отделе боеприпасов. Также убиты глава отдела технической разведки ХАМАС Сами Радван, ответственный за промышленное оборудование для отдела по производству оружия организации Валид Смали. Армия Израиля также ликвидировала 10 боевиков ХАМАС, причастных к производству оружия.
«Хочу подчеркнуть, что израильская армия наносит удары с ювелирной точностью, чтобы избежать жертв среди мирных палестинцев. Проблема в том, что вся военная инфраструктура ХАМАС размещена в гражданских зданиях. Если ЦАХАЛ планирует ударить по зданию, где размещены склад или производство оружия, то во избежание жертв среди палестинцев порой приходится обзванивать жителей, чтобы они покинули свои квартиры. Израиль ведет проверенную и эффективную тактику отслеживания и уничтожения боевиков точечными ударами», - говорит Маген.
Пока неизвестно, будет ли достигнут разгром боевой группировки ХАМАС ударами с воздуха, или же придется вводить войска. Понятно, что через некоторое время ХАМАС запросит перемирие. Но пока официальная позиция Израиля такова, что перемирия не будет до тех пор, пока не будет полностью ликвидирована военная составляющая ХАМАС в Газе, считает израильский политолог.
По словам Цви Магена, одной из причин эскалации напряженности являются опасения ХАМАС по достигнутой в Кнессете договоренности с арабскими партиями об их поддержке правительственной коалиции и активном участии арабов в политической жизни Израиля. ХАМАС пугает нормализация взаимоотношений евреев и арабов в Израиле. Вся идеология этой организации зиждется на противостоянии арабов и евреев, на арабо-израильской вражде. И перспектива мирного сосуществования подрывает основы ХАМАС.
По мнению эксперта, риск вовлечения в этот конфликт других государств существует и связан с конкуренцией в исламском мире. Арабские страны и Иран конкурируют за пальму первенства в мусульманском мире, и конфликт с Израилем может быть удобным поводом, чтобы мобилизовать под свои знамена другие государства, подчеркнул известный эксперт.