Цви Маген в интервью haqqin.az: «Израиль ликвидировал часть верхушки ХАМАС»

Беседовал Джейхун Наджафов, собкор 13:41

Израиль отверг предложение ХАМАС о переговорах и предпринимает все меры по ликвидации боевого крыла этой экстремистской организации. Об этом haqqin.az заявил израильский политолог Цви Маген. По его словам, конфликт Израиля не с палестинцами, а с боевиками движения ХАМАС. Уже всем очевидно, что ХАМАС борется за гегемонию над всеми палестинскими территориями, поэтому его не признает другая палестинская организация - ФАТХ. Планы ХАМАС выходят далеко за пределы Палестинской автономии.

«Несомненно, ХАМАС давно готовился к обстрелам Ашкелона, Беэр-Шевы, Тель-Авива и других израильских городов. Провокации и подстрекательства арабских жителей Израиля начались в разных направлениях: от обычного судебного дела по принадлежности недвижимости нескольким палестинским семьям до провокаций в местах, где расположены исламские святыни. Как человек, который много лет занимался военной сферой, уверен, что вдруг, просто обидевшись на евреев, невозможно запустить сотни ракет из Газы по городам Израиля. Это результат тщательной и длительной подготовки. К сожалению, израильские службы безопасности оказались не готовы к такому развитию событий либо не придали должного значения возможности провокаций и обстрелу со стороны ХАМАС. Хотя военная разведка подозревала провокации и предлагала нанести упреждающий удар, но все же не придала должного значения вероятности массированного ракетного обстрела. Сейчас ХАМАС предлагает Израилю переговоры, но в данное время переговоры означали бы победу ХАМАС. А они этого и хотят. Мол, нанесли удары по еврейским городам и вынуждают Израиль пойти на переговоры. То, что лидеры ХАМАС могут выйти живыми и здоровыми из этого конфликта, уже означало бы победу экстремистов», - сказал израильский политолог. Цви Маген считает, что, возвысившись в глазах внешних сил, ХАМАС начало бы заново создавать инфраструктуру для будущих атак на Израиль. На этот раз Израиль не даст возможности боевому крылу ХАМАС выйти из игры, не заплатив соответствующую цену за обстрелы мирных городов.