Принадлежащий государству банк ABN Amro сообщил, что в первом квартале он понес убытки в размере 54 миллионов евро. Ладно бы, просто убытки. Однако за этой цифрой стоит немыслимый штраф, ибо этот финансовый институт должен заплатить неустойку в 480 миллионов евро за отмывание грязных денег!

Когда первая информация, прозвучавшая словно гром среди ясного неба, стала причиной громкого скандала, пресс-секретарь Госбанка сразу выступил с заявлением, что ABN Amro будет сотрудничать с прокуратурой страны.

Из-за вскрывшейся аферы с отмыванием грязных денег прозвучали предположения, что банк может не просто заплатить огромный штраф, но его руководству могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям. Дело тянулось, и только в марте 2021 года прокуратура проинформировала общественность, что банк подозревается в нарушении «правил о предотвращении отмывания грязных денег и финансирования терроризма». На основе заключенного соглашения банк согласился заплатить штраф, внеся в пользу государства почти полмиллиарда евро.

Как следует из отчетов финансового учреждения, в первом квартале ABN Amro получил прибыль в сумме 426 миллионов евро. Однако обязательство выплаты огромного штрафа привело к тому, что первый квартал банк закрыл с убытками.

Еще в 2019 году газета De Telegraaf выяснила, что голландские фирмы, имеющие счета в ABN Amro, принимали участие в трансфере 100 миллионов евро в качестве взяток, переведенных руководству бразильской фирмы Odebrecht и политическим партиям в странах Южной Америки. Чтобы избежать более серьезных последствий, третий по величине банк в Нидерландах в прошлом месяце заключил сделку с прокуратурой, согласно которой обязуется выплатить высокий штраф за отмывание денег.

Нидерланды не первый раз сотрясают подобные скандалы.

Так, в 2018 году другой банк, ING Bank, вынужден был заплатить еще больший штраф — 775 миллионов евро, так как был уличен в отмывании денег на протяжении 2010 — 2016 годов. А для ABN Amro дело не ограничилось одним только штрафом. Еще в ноябре прошлого года на фоне этого скандала финансовый сервис Finextra объявил о сокращении ABN Amro 2 тысяч 800 сотрудников и снижении своих расходов на 700 миллионов евро вплоть до 2024 года.

Как утверждают эксперты Tax Justice Netherlands, Королевство Нидерландов стоит на четвертой строчке в мировом рейтинге стран и территорий, замеченных в уклонении от уплаты налогов. Эта организация призвала политические партии страны исключить этот прецедент и смыть позорное пятно с репутации страны.

Автор обнародованного доклада Арнольд Меркиес высказался однозначно:

- Позорный факт, но наша страна - крупнейшее «райское место» для уклонения налогов.

Оказывается, даже всем известный Google в течение восьми лет «перекачал» через банки Нидерландов 128 миллиардов долларов!

В январе текущего года премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке своего кабинета. Это решение было связано с необоснованными действиями управления госказны по отношению к семьям, получающим пособия для детей. Рютте признал, что ответственность за аферу, в результате которой 10 тысяч семей были доведены до финансового краха, несет его кабинет министров.

Другой скандал: в феврале нынешнего года в публичном пространстве прозвучала шокирующая новость — в Сеть утекли данные миллионов голландцев, зарегистрировавшихся для вакцинирования от коронавируса. По этому делу были арестованы несколько человек. Незаконные действия были вскрыты в результате журналистского расследования телеканала RTL Nieuws: с помощью журналистов общественность узнала о торговле персональными данными граждан страны в массовом порядке — адресами, номерами телефонов, номерами систем общественного страхования, в которых хранятся данные тестов на коронавирус, а также источниками и контактами голландцев, находящихся под угрозой инфицирования COVID-19.

Еще один скандал, уже не финансовый, потрясший страну, о котором сообщал haqqin.az, это телепередача, в которой дети задавали в студии вопросы о сексуальности полностью обнаженным взрослым мужчинам и женщинам.

Множество проблем и в системе межнациональных отношений. В феврале были выбиты стекла на еврейском кладбище в Роттердаме и намалеваны граффити в еврейском ресторане в Амстердаме. Эти инциденты напомнили о росте антисемитизма в королевстве, еще совсем недавно гордившемся своей толерантностью. Министр юстиции Нидерландов Фердинанд Граппенхаус констатировал, что в стране «возвращается ненависть к евреям».

Словом, пресловутая толерантность, а точнее вседозволенность не приводит ни к чему хорошему даже в странах с многовековой демократией. Отмывание денег, коррупция, религиозная и расовая нетерпимость, другие проблемы никуда не делись даже там, где всегда размахивали знаменами прав и свобод человека. Так что, прежде чем поучать других, кому-то надо внимательно посмотреть в зеркало.