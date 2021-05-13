Сенсация: Госбанк Нидерландов отмывал деньги! И не только не наш мир, но такие же проблемы

Владимир Решетов, спецкор

Прославленные своим чрезмерным либерализмом Нидерланды оказались под пристальным взором правоохранительных органов всего мира.

Принадлежащий государству банк ABN Amro сообщил, что в первом квартале он понес убытки в размере 54 миллионов евро. Ладно бы, просто убытки. Однако за этой цифрой стоит немыслимый штраф, ибо этот финансовый институт должен заплатить неустойку в 480 миллионов евро за отмывание грязных денег!

в марте 2021 года прокуратура проинформировала общественность, что банк подозревается в нарушении «правил о предотвращении отмывания грязных денег и финансирования терроризма»

Еще в 2019 году газета De Telegraaf выяснила, что голландские фирмы, имеющие счета в ABN Amro, принимали участие в трансфере 100 миллионов евро в качестве взяток, переведенных руководству бразильской фирмы Odebrecht и политическим партиям в странах Южной Америки. Чтобы избежать более серьезных последствий, третий по величине банк в Нидерландах в прошлом месяце заключил сделку с прокуратурой, согласно которой обязуется выплатить высокий штраф за отмывание денег.

Как следует из отчетов финансового учреждения, в первом квартале ABN Amro получил прибыль в сумме 426 миллионов евро. Однако обязательство выплаты огромного штрафа привело к тому, что первый квартал банк закрыл с убытками.

Из-за вскрывшейся аферы с отмыванием грязных денег прозвучали предположения, что банк может не просто заплатить огромный штраф, но его руководству могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям. Дело тянулось, и только в марте 2021 года прокуратура проинформировала общественность, что банк подозревается в нарушении «правил о предотвращении отмывания грязных денег и финансирования терроризма». На основе заключенного соглашения банк согласился заплатить штраф, внеся в пользу государства почти полмиллиарда евро.

Когда первая информация, прозвучавшая словно гром среди ясного неба, стала причиной громкого скандала, пресс-секретарь Госбанка сразу выступил с заявлением, что ABN Amro будет сотрудничать с прокуратурой страны.

ING Bank уличен в отмывании денег на протяжении 2010-2016 годов

Нидерланды не первый раз сотрясают подобные скандалы.

Так, в 2018 году другой банк, ING Bank, вынужден был заплатить еще больший штраф — 775 миллионов евро, так как был уличен в отмывании денег на протяжении 2010 — 2016 годов. А для ABN Amro дело не ограничилось одним только штрафом. Еще в ноябре прошлого года на фоне этого скандала финансовый сервис Finextra объявил о сокращении ABN Amro 2 тысяч 800 сотрудников и снижении своих расходов на 700 миллионов евро вплоть до 2024 года.

Как утверждают эксперты Tax Justice Netherlands, Королевство Нидерландов стоит на четвертой строчке в мировом рейтинге стран и территорий, замеченных в уклонении от уплаты налогов. Эта организация призвала политические партии страны исключить этот прецедент и смыть позорное пятно с репутации страны.

Автор обнародованного доклада Арнольд Меркиес высказался однозначно:

- Позорный факт, но наша страна - крупнейшее «райское место» для уклонения налогов.

Оказывается, даже всем известный Google в течение восьми лет «перекачал» через банки Нидерландов 128 миллиардов долларов!

В январе текущего года премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке своего кабинета. Это решение было связано с необоснованными действиями управления госказны по отношению к семьям, получающим пособия для детей. Рютте признал, что ответственность за аферу, в результате которой 10 тысяч семей были доведены до финансового краха, несет его кабинет министров. 

Другой скандал: в феврале нынешнего года в публичном пространстве прозвучала шокирующая новость — в Сеть утекли данные миллионов голландцев, зарегистрировавшихся для вакцинирования от коронавируса. По этому делу были арестованы несколько человек. Незаконные действия были вскрыты в результате журналистского расследования телеканала RTL Nieuws: с помощью журналистов общественность узнала о торговле персональными данными граждан страны в массовом порядке — адресами, номерами телефонов, номерами систем общественного страхования, в которых хранятся данные тестов на коронавирус, а также источниками и контактами голландцев, находящихся под угрозой инфицирования COVID-19.

Еще один скандал, уже не финансовый, потрясший страну, о котором сообщал haqqin.az, это телепередача, в которой дети задавали в студии вопросы о сексуальности полностью обнаженным взрослым мужчинам и женщинам.

Множество проблем и в системе межнациональных отношений. В феврале были выбиты стекла на еврейском кладбище в Роттердаме и намалеваны граффити в еврейском ресторане в Амстердаме. Эти инциденты напомнили о росте антисемитизма в королевстве, еще совсем недавно гордившемся своей толерантностью. Министр юстиции Нидерландов Фердинанд Граппенхаус констатировал, что в стране «возвращается ненависть к евреям».

Словом, пресловутая толерантность, а точнее вседозволенность не приводит ни к чему хорошему даже в странах с многовековой демократией. Отмывание денег, коррупция, религиозная и расовая нетерпимость, другие проблемы никуда не делись даже там, где всегда размахивали знаменами прав и свобод человека. Так что, прежде чем поучать других, кому-то надо внимательно посмотреть в зеркало.