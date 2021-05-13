Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин особо отметил необходимость выполнения положений трёхсторонних договорённостей и соответствующих документов, и прежде всего того положения, в котором идёт речь о необходимости прекращения огня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просил ли Пашинян в ходе телефонного разговора с Путиным о помощи и обсуждалось ли расширение военного сотрудничества в связи с инцидентом.