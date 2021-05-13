На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба, сообщает РИА Новости.

Она произошла вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.

"Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — говорится в сообщении пресс-службы института.

По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.

Сейчас обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.