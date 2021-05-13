На Россию возложили надежду помирить Израиль и Палестину. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает ТАСС.

Политик отметил, что от российской стороны ждут активного участия в урегулировании конфликта в секторе Газа. «Все, кто в данной ситуации может оказать позитивное влияние, должны сейчас внести вклад», — добавил Бургер.

Сообщается, что 14 мая состоится встреча ближневосточного «квартета», в который входят Россия, Евросоюз, США и ООН. Главной повесткой на встрече станет обострение на Ближнем Востоке и возможные пути деэскалации ситуации.