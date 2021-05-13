Французы негодуют Макроном: Карабах? Пусть займётся Парижем

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали призыв президента Эммануэля Макрона "немедленно вывести азербайджанские войска с армянской территории". Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Чтобы выходить на международную арену, нужно для начала завоевать доверие в своей стране, иначе это может вызвать улыбку у международного сообщества", — отметил один из пользователей.

"Франция слишком далеко. Макрону нужно попросить Россию защитить Армению", — подчеркнул другой комментатор.

"Макрон не может расправиться с наркоторговцами в пригородных районах, но начинает учить азербайджанский народ!" - замечает очередной читатель газеты.

"Макрону следует заняться территориями во Франции, где царит беззаконие. А ведь это будущие бомбы замедленного действия" - пишет еще один из пользователей.

"Франция утратила свой авторитет на международном уровне. Она только и может, что выплачивать деньги и обещать одностороннюю помощь благодаря деньгам налогоплательщиков. Макрон смешон. Его слова не имеют никакого веса. Он уже скоро потеряет поддержку армии…", - замечает другой.

"Если человек не может обеспечить безопасность жителей своей страны, он не должен вмешиваться в дела других стран. Это становится действительно неприлично", — подытожили читатели.

Напомним, ранее азербайджанская сторона восстановила свою государственную границу на приграничных с Арменией территориях Лачинского района. В связи с таянием снега в высокогорных районах и смягчением погодных условий азербайджанские пограничники заняли позиции вокруг принадлежащего нашей стране государственного заповедника Гарагёль. Армянская же сторона, расценив это как «вмешательство на территорию Армении», подняла шум и сделала провокационные заявления.